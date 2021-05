Retoma económica dá ganhos a Wall Street com Dow em recordes

As bolsas norte-americanas encerraram em alta, com o Dow Jones a estabelecer um novo máximo histórico. O Nasdaq estava a ceder terreno, numa altura de pressão no setor tecnológico, mas conseguiu recuperar na reta final da sessão.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:14







... O Dow Jones fechou a somar 0,93%, para se fixar nos 34.548,53 pontos, o que constituiu um recorde de fecho. Durante a sessão atingiu um máximo histórico nos 34.561,29 pontos. Também o Standard & Poor’s 500 ganhou terreno, a avançar 0,82%, para 4.201,62, muito perto do máximo histórico de 4.218,78 pontos atingido a 29 de abril. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,37% para 13.632,84 pontos. O Nasdaq tem estado a ser pressionado pelas perdas na generalidade das ações de maior crescimento, numa altura em que prossegue o desvio de atenções dos investidores para os títulos cíclicos e que mais ganham com a reabertura das economias. E hoje prosseguiu o movimento de descida, mas na última meia hora de sessão conseguiu recuperar e entrar no verde. A Microsoft, Apple e Amazon.com estiveram entre as cotadas que ajudaram a inverter as perdas do setor tecnológico. Os títulos cíclicos, como os financeiros, industriais e da energia, por sua vez, continuam a ser beneficiados com a expectativa de retoma económica. E os dados de hoje, que revelaram uma franca melhoria no mercado laboral, ajudaram a reforçar essa expectativa. Já os títulos ligados às vacinas estiveram entre os piores desempenhos, depois de o presidente Joe Biden ter apoiado os planos para o levantamento das patentes relacionadas com as vacinas contra a covid-19. As ações da Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson e Novavax, todas elas envolvidas na produção de vacinas contra a covid e que poderão ver levantados os direitos de propriedade intelectual, caíram entre 0,2% e 1,7%. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

