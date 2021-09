Retoma fraca e potenciais subidas de impostos quebram Wall Street

O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 0,84%, para 34.577,57 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,57%, para 4.443,05 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 0,45% para se fixar nos 15.037,76 pontos.

Os três principais índices norte-americanos chegaram a estar a subir, animados pelo anúncio de um aumento inferior ao esperado no índice de preços no consumidor em agosto nos EUA – o que atenua os receios de um ‘tapering’ (retirada de estímulos) mais cedo do que o esperado por parte da Fed.

No entanto, o otimismo depressa se esfumou e as bolsas inverteram para terreno negativo, numa lembrança de que setembro é, historicamente, um mês duro para os mercados acionistas.

A descida dos juros das obrigações do Tesouro dos EUA pressionou as cotadas do setor financeiro. Além disso, a trajetória da retoma económica ainda não é muito consistente, o que ajudou à prudência dos investidores.

A propagação da variante delta da covid também tem intensificado o sentimento pessimista em torno da retoma face à crise de saúde global e muitos analistas esperam uma correção substancial nas bolsas até ao final do ano, sublinha a Reuters.

"Os investidores continuam cautelosos. Além dos dados económicos, estão preocupados com a contínua disseminação da variante delta, com a incerteza em torno da Fed e com as questões geopolíticas", disse à agência noticiosa o CEO da AXS Investments, Greg Bassuk.

Por outro lado, o aumento há muito previsto do imposto sobre as empresas, com o IRC a passar de 21% para 26,5% se a proposta dos Democratas for em frente, poderá estar prestes a acontecer, o que também pressionou o sentimento no mercado.

A Apple, no dia em que apresentou novos produtos, não fugiu à tendência: encerrou a ceder 0,96% para 148,12 dólares.