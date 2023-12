Robustez da economia dos EUA dá continuidade ao "rally" em Wall Street

Os principais índices em Wall Street encerraram em alta, dando continuidade aos ganhos desta quarta-feira, em que os investidores foram animados pela decisão da Reserva Federal norte-americana de manter as taxas de juro inalteradas e pelas palavras do presidente Jerome Powell.Powell sinalizou que, apesar de o banco central ainda não estar pronto para declarar "vitória" contra a inflação, a possibilidade de cortes de taxas de juro já foi abordada pelo Comité neste encontro. Foi ainda divulgado o "dot plot", mapa que mostra com os decisores estimam evolução dos juros diretores, que estima agora cortes de 75 pontos base das taxas de referência.O Dow Jones avançou 0,43% nos 37.248,35 pontos - renovando máximos históricos atingidos esta quarta-feira. Por sua vez, o S&P 500 sobe 0,38% para os 4.719,55 pontos, também perto de recordes absolutos, alcançados em dezembro de 2021. O tecnológico Nasdaq Composite somou 0,19% para os 14.761,56 pontos, o valor mais elevado desde janeiro de 2022.Esta quinta-feira, o mercado está ainda avaliar as vendas a retalho em novembro que cresceram inesperadamente 0,3% em termos homólogos, já a refletir o início da época festiva. Os economistas ouvidos pela Reuters esperavam uma descida de 0,1%.Ainda a centrar atenções estão os números de pedidos de subsídio de desemprego da semana passada que caíram face ao período anterior, em 19 mil pedidos atingindo 202 mil, abaixo dos estimados 220 mil.Entre os movimentos de mercado a Adobe desceu 6,35%, depois de a empresa ter atualizado as perspetivas de resultados anuais em baixa e as receitas do terceiro trimestre terem ficado abaixo do esperado.Já as ações da Moderna subiram 9,25%, depois de os dados recolhidos nos ensaios clínicos terem mostrado que a vacina experimental contra o cancro reduz o risco de morte ou reocurrência, quando usada juntamente com o fármaco Keytruda da Merck.