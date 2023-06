Robustez da economia norte-americana dá alento a Wall Street

Foi hoje divulgado que foram submetidos 239 mil novos pedidos de subsídio de desemprego na semana passada, menos 26 mil do que na semana anterior - trata-se da maior quebra desde outubro de 2021. Além disso, foi também conhecido que a economia norte-americana cresceu 2% no primeiro trimestre deste ano, superando os valores anteriormente avançados (1,3%).

4.396,44

34.122,42

13.591,33 pontos.

As bolsas norte-americanas fecharam com ganhos, num dia em que os investidores conheceram novos dados económicos que sinalizam que a economia dos Estados Unidos continua resiliente.Apesar das garantias dos bancos centrais, como a Reserva Federal (Fed) norte-americana, de que os juros vão continuar a subir para combater a inflação, a resiliência da economia deu confiança aos investidores, que mantiveram a aposta nos ativos de risco.O índice de referência S&P 500 subiu 0,45% parapontos, alavancado por setores como a tecnologia e a banca - que viu as cotadas valorizarem após os testes de stress da Fed ter mostrado que as 23 instituições financeiras incluídas no exercício teriam solidez financeira num cenário de recessão severa e de turbulência no mercado imobiliário.Já o industrial Dow Jones valorizou 0,80% parapontos, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite terminou inalterado nos