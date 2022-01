Selloff em Wall Street com escalada das yields. Goldman dá maior tombo em ano e meio

O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 1,51% para 35.368,47 pontos. No passado dia 5 de janeiro tocou num nível nunca antes atingido, nos 36.952,65 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 recuou 1,84% para 4.577,11 pontos. Na negociação intradiária de 4 de janeiro atingiu o valor mais alto de sempre, nos 4.818,62 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 2,60% para se fixar nos 14.506,90 pontos. No passado dia 22 de novembro, recorde-se, atingiu um máximo histórico nos 16.212,23 pontos.

A banca esteve entre os piores desempenhos, com destaque para o Goldman Sachs. O banco reportou hoje as contas de 2021, com as receitas da atividade de trading do quarto trimestre a ficarem abaixo do esperado, o que desiludiu os investidores. As ações fecharam a cair 6,98% para 354,40 dólares – e durante a sessão chegaram a afundar 8%, na maior queda diária desde junho de 2020.

As ações do Goldman foram uma das histórias de sucesso da pandemia, tendo disparado 45% no ano passado, sublinha a Bloomberg. Mas os investidores viraram agora as suas atenções para como é que o banco se comportará num mercado mais calmo, tendo o preço das ações estado muito constante nos últimos meses.

Já na sexta-feira as contas aquém do esperado do Citigroup e do JPMorgan Stanley castigaram o setor financeiro em bolsa. Amanhã serão conhecidos os resultados do Bank of America e do Morgan Stanley.

Também o setor tecnológico esteve em queda, pressionado por cotadas como a Apple, Meta Plattforms (Facebook) e Microsoft, devido sobretudo à subida dos juros da dívida soberana dos EUA. A queda da Microsoft acontece também no contexto do gasto de 69 mil milhões de dólares que terá de fazer para comprar a Activision Blizzard.

O antecipado endurecimento da política monetária do banco central dos EUA – com um possível aumento dos juros diretores já em março, num total de pelo menos três subidas este ano, pelo que tem sido sinalizado – tem feito subir as yields das obrigações do Tesouro, penalizando essencialmente as tecnológicas, que negoceiam em preços elevados, depois de terem disparado nos últimos dois anos muito graças às baixas taxas de juro.

A especulação de que muitos bancos centrais, incluindo a Reserva Federal norte-americana, terão de começar a subir as taxas de juro mais cedo do que o esperado tem pressionado as bolsas em geral.





Na sessão desta terça-feira, o setor petrolífero foi um dos poucos em alta, travando maiores quedas em Wall Street. Isto num dia em que os preços do crude negociaram em máximos de sete anos.