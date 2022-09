Selloff nas obrigações do Tesouro alivia e anima Wall Street

As bolsas do outro lado do Atlântico fecharam em terreno positivo, sustentadas pelo alívio no movimento de subida dos juros da dívida nos EUA.



Carlo Allegri/Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:10







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O índice industrial Dow Jones encerrou a somar 1,41% para 31.583,56 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 avançou 1,84% para 3.980,19 pontos, naquela que foi a sua melhor sessão desde 10 de agosto – com todos os setores em alta, exceto o da energia. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite registou um ganho de 2,13% para se estabelecer nos 11.791,33 pontos – com apenas duas cotadas no vermelho. A Apple deu gás ao Nasdaq, ao subir mais de 1% após a apresentação dos seus novos produtos, nomeadamente a linha iPhone 14. Os principais índices de Wall Street foram sustentados pela paragem no selloff das obrigações do Tesouro, o que levou a um alívio dos juros da dívida. "As bolsas recuperaram numa sessão em que o mercado obrigacionista global fez uma pausa para respirar", comentou Edward Moya, analista de mercado do Oanda. "A dinâmica da economia norte-americana mantém-se e isso só poderá melhorar se a inflação continuar a diminuir - e os investidores parecem estar a assumir um posicionamento de ‘esperar para ver’ até à divulgação do relatório da inflação, a 13 de setembro", acrescentou o mesmo analista. Saber mais Wall Street Standard & Poor's 500 Nasdaq Composite Dow Jones bolsa EUA

Selloff nas obrigações do Tesouro alivia e anima Wall Street









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Selloff nas obrigações do Tesouro alivia e anima Wall Street O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar