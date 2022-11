Sem maré vermelha, intercalares nos EUA desiludem bolsas

As eleições intercalares norte-americanas foram marcadas por uma comparência histórica às urnas, mas têm ainda um resultado incerto. Os investidores mostraram desagrado com os primeiros resultados, levando as ações em Wall Street a perder e o dólar a valorizar.

