Semapa lidera PSI para máximos de cinco meses e meio

Num dia em que as principais praças europeias seguem mistas, a bolsa de Lisboa encerrou a ganhar 0,53% para os 6.057,20 pontos, o valor de fecho mais elevado desde 13 de setembro do ano passado. Das 15 cotadas do índice, 10 fecharam em alta, quatro em queda e uma - a Greenvolt - terminou o dia inalterada.A Semapa, que ontem ao final do dia reportou uma subida de 55% nos lucros em 2022 e anunciou que irá propor um dividendo bruto de 0,95 euros por ação, liderou os ganhos ao avançar 3,31%, para os 14,34 euros, máximo de três meses.Pela positiva destacou-se também a Sonae, que ganhou 2,27%, para os 1,037 euros, o valor mais alto em seis meses, bem como o BCP, que subiu 1,88%, até aos 0,2282 euros, máximo de fecho desde o final de julho de 2019.As papeleiras Altri e Navigator viveram um dia positivo, com a primeira a subir 1,53% e a segunda a valorizar 1,22%.Nota ainda para a Mota-Engil, que subiu 1,31%, para os 1,86 euros, enquanto os CTT fecharam nos 3,75 euros, a ganhar 0,67% e em máximos de quase oito meses, e a Corticeira Amorim valorizou 0,51%, terminando a sessão a valer 9,77 euros, o nível mais alto em quatro meses. A Galp subiu 0,35%, fechando nos 11,56 euros.A impedir maiores ganhos do índice esteve a família EDP. A EDP Renováveis, que ontem mostrou as contas e anunciou uma proposta de remuneração flexível aos acionistas , cedeu 0,69%, para os 19,41 euros, enquanto a casa-mãe perdeu 0,48%, fechando nos 4,776 euros.A Jerónimo Martins, a cotada com maior peso no índice, recuou 0,41%, para os 19,42 euros, e a Nos deslizou 0,05%, terminando o mês a valer 4,182 euros.