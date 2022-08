Sentimento positivo dos mercados contagia Lisboa. Mota-Engil avança quase 3%

Leia Também Lisboa cai, puxada pela energia

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão de negociação desta quinta-feira a subir, contagiada pelo sentimento positivo que se vive nos principais mercados mundiais, no seguimento dos dados da inflação dos Estados Unidos. O indicador norte-americano abrandou em julho, depois de em junho ter tocado máximos de 40 anos.Por cá, o PSI avançava 0,17% nos primeiros minutos, para os 6.220,59 pontos, com sete cotadas a subir, cinco a descer e três inalteradas face à cotação de fecho.A Mota-Engil lidera, a tocar quase nos 3% (2,96%), depois de esta quinta-feira o Negócios revelar que a construtora portuguesa, aliada com a China Railway Rolling Stock Corp, é o único concorrente à construção da nova linha do metro de Medellín, na Colômbia, num um projeto orçado em 1,7 mil milhões de dólares.A Galp Energia também regista uma boa valorização (1,33%), numa altura em que os mercados mundiais de petróleo reagem ao retomar do fluxo desta matéria prima vinda da Rússia para a Europa, através do oleaduto da Ucrânia.De resto, pelas empresas com mais peso na bolsa, o BCP avança 0,72% e a EDP está na linha d'água, a somar 0,04%.Em sentido inverso, a Corticeira Amorim é a cotada mais cai, a ceder 0,57%. A ela juntam-se, no vermelho, a Greenvolt (-0,52%), a Jerónimo Martins (-0,45%), a Altri (-0,26%) e a EDP Renováveis (-0,04%).Inalteradas estão a Sonae, a REN e a Navigator.