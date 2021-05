Sessão morna em Wall Street, apesar de bons dados económicos

Os principais índices do outro lado do Atlântico oscilaram entre ganhos e perdas, especialmente na reta final da sessão, com os investidores animados pelos bons dados do mercado laboral mas ainda prudentes perante os receios de aumento da inflação.

O Dow Jones fechou a somar 0,41%, para se fixar nos 34.464,64 pontos. O seu máximo histórico foi atingido a 10 de maio, quando tocou nos 35.091,56 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,12%, para 4.200,86 pontos. A 7 de maio, recorde-se, fixou um recorde nos 4.238,04 pontos.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,01% para 13.736,28 pontos.

O número de norte-americanos a pedir subsídio de desemprego pela primeira vez desceu para 406.000 na semana passada, contra 444.000 na semana precedente e contra uma estimativa de 425.000 por parte dos analistas inquiridos pela Reuters.

Este foi o número mais baixo de solicitação deste apoio estatal desde meados de março do ano passado, e foi a terceira semana em que os pedidos se fixaram abaixo de 500.000, numa altura em que as empresas procuram mais trabalhadores para atenderem ao aumento da procura decorrente da rápida reabertura da economia.

Ainda assim, os receios em torno de um aumento da inflação continuam a convidar à prudência, pelo que os ganhos de hoje não foram expressivos.

É que os bons dados hoje divulgados também ajudaram a que os investidores não procurassem tanto refúgio nas obrigações, o que fez subir os juros da dívida soberana nos EUA.

A "yield" das obrigações a 10 anos, que vinha a manter-se abaixo de 1,6% nas últimas sessões, subiu hoje para 1,625%, retirando atratividade a cotadas de maior crescimento, como é o caso das tecnológicas (cujo índice acabou mesmo por perder fôlego nos últimos minutos de negociação bolsista), mas beneficiando setores como os da banca.