Setor da energia dá gás à Bolsa de Lisboa. PSI avança 0,74%

A sessão de negociação desta terça-feira arrancou em força na Bolsa de Lisboa, com praticamente todas as cotadas a negociar no verde. O PSI avançou 0,74%, para os 5.738,75 pontos, com 13 cotadas a valorizar e duas inalteradas face à cotação da sessão anterior.O setor energético é o que mais puxa pelo principal índice português, com a EDP Renováveis a liderar os ganhos, a subir 1,53%, corrigindo as perdas de ontem.Já a Galp Energia prolonga a valorização de segunda-feira e, esta manhã, arrancou a sessão a subir 1,11%, ainda a aproveitar o bom momento que a subida do petróleo está a trazer às petrolíferas.Nas outras cotadas do setor, a EDP avança 0,97%, a Greenvolt sobe 0,83% e a REN manteve-se inalterada.Também a banca vive um bom momento nos mercados de capitais esta segunda-feira, depois da Fed ter ontem sinalizado um possível agravamento da política monetária nos Estados Unidos para conter a inflação. Em resposta, por cá, o BCP avançou 0,88%.Dos pesos pesados do principal índice português, destaque ainda para a Jerónimo Martins, que esta manhã avança 0,48%.Lisboa está em linha com as principais praças europeias que esta terça-feira arrancaram todas a verde. O Stoxx 600 - índice de referência para a Europa e que agrega as maiores empresas do continente - avançava na primeira hora 0,18%.Notícia atualizada