Setor da energia empurra bolsa de Lisboa para o vermelho

A bolsa de Lisboa abriu a sessão desta terça-feira no vermelho, com o principal índice nacional a negociar negociar em linha com as principais praças europeias. O PSI cede 0,59% para 6.118,90 pontos, com 13 cotadas no vermelho e três no verde.A liderar as perdas está o setor da energia, com destaque para a EDP Renováveis que cede 1,40% para 19,705 euros e a casa mãe que desvaloriza 1,34% para 4,793 euros. Seguem-se a Greenvolt a perder 1,31% para 6,01 euros e a Galp que desliza 0,88% para 10,67 euros.Ainda no vermelho, está o peso pesado BCP que cede 0,57% para 0,2258 euros. A Altri perde 0,77% para 4,90 euros, depois de ontem ter reforçado a posição direta na Greenvolt, passando a deter 16,6%, e a Navigator desvaloriza 0,42% para 3,358 euros.No verde, destaque para a Semapa que ganha 0,1% para 14,12 euros e a Jerónimo Martins que soma 0,09% para 22,96 euros. Ontem, o grupo liderado por Pedro Soares dos Santos comprometeu-se a abrir 230 lojas na Colômbia este ano.