A praça de Lisboa abriu a sessão desta terça-feira no verde e segue o exemplo das bolsas europeias que já se encontram a negociar, como Paris e Amesterdão.O PSI sobe 0,92% para os 5,998.08 pontos com 14 cotadas em alta, uma no vermelho e uma inalterada — a Ibersol.A Galp é a única empresa que está a cair num dia em que também o petróleo está em queda, depois de ter registado a maior subida em seis meses, tanto no mercado londrino como em Nova Iorque. A petrolífera desvaloriza 0,53% para 14,04 euros.A liderar os ganhos está o grupo EDP. A casa mãe avança 2,29% para 3,746 euros enquanto a EDP Renováveis sobe 1,97% para 14,50 euros. Ontem, o CEO da empresa, Miguel Stilwell de Andrade, afirmou que a inflação e os processos burocráticos trazem insegurança aos investidores em renováveisAinda na energia, a Greenvolt ganha 1,33% para 5,35 euros e a REN valoriza 0,83% para 2,44 euros.Destaque ainda para a Mota-Engil que escala 1,54% para os 2,96 euros e para os pesos pesados Jerónimo Martins e BCP que sobem 1,23% para 19,81 euros e 1,11% para 0,2722 euros, respectivamente. Na segunda-feira, os sindicatos e o banco acordaram aumentos de 4% a 7,8% em 2023 com retroativos a janeiro.Ainda acima dos 1% estão a Nos que avança 1,10% para 3,498 euros e os CTT que ganham 1,06% para os 3,35 euros por ação.(Notícia atualizada às 08:29)