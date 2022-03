Setor energético segura bolsa de Lisboa em terreno positivo

Leia Também Lisboa finta guerra e fecha positiva. Galp toca máximos de 21 meses

A bolsa de Lisboa mantém a tendência de contraciclo em relação às congéneres europeias e, esta manhã, voltou a arrancar a negociação em terreno positivo, à boleia do bom desempenho do setor energético.EDP (+2,05%), EDP Renováveis +(1,56%), Galp Energia (+0,52%), REN (+0,38%) e Greenvolt (+0,34%) - todas negociavam com valorizações no arranque da sessão, dando um avanço de 0,35% ao PSI-20, para os 5412,35 pontos.A invasão da Ucrânia e a dependência europeia do fornecimento energético da Rússia está a levar a um disparo nas matérias-primas, acabando por sustentar as empresas da energia. O bom desempenho do setor português - dominante em Lisboa - acompanha a tendência internacional.Das 19 empresas do PSI-20, além das cinco cotadas da energia, há mais três a verde. Em sentido inverso, dez estão a negociar com perdas e há uma que se mantém inalterada.A liderar os ganhos está a Novabase, a avançar 3,19%. Corticeira Amorim (+0,32%) e Jerónimo Martins compõem o conjunto das empresas em terreno positivo.Em sentido contrário, Ramada (-1,41%), Altri (-1,37%) e Pharol (-1,27%) são as cotadas que mais cedem, as três com desvalorizações acima de 1%.Notícia atualizada