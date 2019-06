Setor tecnológico sustenta Wall Street. Mas não muito

O Dow Jones fechou com um recuo marginal, a ceder 0,04% para 26.536,82 pontos e o o Standard & Poor’s 500 perdeu 0,12% para 2.913,78 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite registou uma valorização de 0,32% para 7.909,97 pontos.

Os investidores continuam a revelar prudência, à conta das tensões comerciais entre Washington e Pequim e das fricções geopolíticas entre os EUA e o Irão.

Hoje, o secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, disse à CNBC que 90% do acordo comercial entre os EUA e a China está pronto, mostrando esperanças de que seja possível concluí-lo no final do ano, ainda que seja preciso um esforço adicional e direcionado.

As declarações surgiram três dias antes do encontro agendado entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping. Os responsáveis vão encontrar-se no sábado, durante a cimeira do G20 (que começa na sexta-feira), tendo sido criadas expectativas sobre o desfecho deste encontro. "A mensagem que queremos ouvir é a de que eles querem regressar à mesa das negociações", afirmou Mnuchin.

Foi o suficiente para os mercados recuperarem algum otimismo, se bem que as mensagens não sejam claras, uma vez que Trump veio depois arrefecer um pouco os ânimos. O chefe da Casa Branca mostrou-se otimista quanto às possibilidades de Washington e Pequim alcançarem um acordo comercial que evite o recurso a novas taxas alfandegárias reforçadas. Mas avisou que sem acordo os EUA aplicarão tarifas adicionais sobre os bens importados da China.

Além disso, as tensões com o Irão continuam a convidar à cautela dos investidores.

O bom desempenho do setor tecnológico foi fundamental para manter os índices de Wall Street no verde até perto do final da sessão, se bem que o Dow e o S&P 500 tenham acabado por resvalar para terreno negativo.

Destaque para a Apple, que encerrou a ganhar 2,16% para 199,80 dólares.

Apesar de o Facebook e Google (detida pela Alphabet) terem cedido terreno - 0,62% e 0,67%, respetivamente - depois de Trump ter vindo dizer que "talvez" processe as duas empresas, a maioria das restantes tecnológicas teve uma performance capaz de dar solidez ao setor no seu conjunto.