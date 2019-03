Pedro Catarino/CM

A bolsa nacional fechou em queda, acompanhando a tendência de descida das congéneres europeias, num dia em que os investidores estão expectantes em relação à reunião da Reserva Federal (Fed). Os investidores estão à espera do fim da reunião para verem se são dados sinais sobre os próximos passos da política monetária. Será que dão mais um passo no cenário de redução de juros, ou será que voltam a admitir aumentos de juros no país? É sobre isto que os investidores estão a especular e esperam mais informação.Além disto, os investidores estão também a reagir a notícias sobre cotadas alemãs. A Bayer foi alvo de mais uma decisão judicial contra o herbicida Roundup, cujo processo poderá custar 78 mil milhões de dólares. Os títulos da empresa deslizaram mais de 10%, na maior queda diária em 15 anos. Também a alemã BMW recuou mais de 4,5%, depois de ter feito um alerta aos investidores, prevendo agora que o seu lucro antes de imposto diminua mais de 10% este ano.Este contexto, conjugado com a incerteza que continua a pairar sobre o Reino Unido e a sua saída da União Europeia, estão a minar a confiança dos investidores.E a bolsa nacional não escapou a este contexto, numa sessão marcada pela queda da maioria das cotadas, mas com destaque para os setores da energia e do papel. O PSI-20 cedeu 0,66% para 5.265,52 pontos, com 10 cotadas em queda e oito em alta.A Galp Energia recuou 2,11% para 14,41 euros, num dia em que o petróleo até subiu, superando os 70 dólares por barril em Londres, o mercado de referência para Portugal.Ainda na energia, a EDP desceu 0,36% para 3,333 euros e a EDP Renováveis perdeu 0,58% para 8,60 euros.O setor do papel também contribuiu para a queda da bolsa, numa sessão em que a Navigator depreciou 1,16% para 4,26 euros e a Altri caiu 1,09%para 7,26 euros.Do lado oposto esteve a Pharol, ao subir mais de 3,5% para 0,2125 euros, prolongando a subida expressiva registada na última sessão.