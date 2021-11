Setores mais sensíveis à economia pesam em Wall Street. Nasdaq estreia fecho acima dos 16 mil

O índice industrial Dow Jones não conseguiu aguentar-se em terreno positivo e terminou a ceder 0,75%, para 35.601,98 pontos. No passado dia 8, recorde-se, tocou nos 36.565,73 pontos pela primeira vez na sua história.

Também o Standard & Poor’s 500 acabou por fechar no vermelho, a recuar 0,14% para 4.697,96 pontos. Durante a sessão estabeleceu o valor mais alto de sempre, nos 4.717,75 pontos.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,40% para se fixar nos 16.057,44 pontos, o que constituiu um recorde de fecho – demorou menos de três meses a escalar mil pontos em valores de encerramento e estreando-se nos fechos acima dos 16 mil pontos. Na negociação intradiária atingiu um novo máximo histórico, nos 16.121,12 pontos.

O crescente receio em torno de uma nova vaga da pandemia de covid na Europa, que poderá levar a novos "lockdowns" – a Áustria já decretou confinamento total e a Alemanha parece estar a preparar-se para seguir o mesmo caminho, tendo já fechado empresas não essenciais nalgumas regiões do país; e a Holanda também já decretou que bares e lojas fechassem mais cedo – levou a nova volatilidade em Wall Street.

Este cenário deixou os investidores mais cautelosos, com as cotadas dos setores cíclicos, mais sensíveis à evolução da economia, entre as mais penalizadas. Foi o caso da energia, finanças e indústria.

Os intervenientes de mercado revelaram também mais prudência depois de dois membros da Fed terem dito que o banco central poderá ter de pensar em acelerar a retirada de estímulos à economia (o chamado ‘tapering’) devido à subida da inflação.

Já as tecnologias ajudaram a manter o Nasdaq no verde, animadas pela boa performance de cotadas como a Tesla, Apple, Facebook e Moderna – depois de as vacinas de reforço contra a covid-19 terem sido aprovadas pelos reguladores dos EUA para todos os norte-americanos a partir dos 18 anos.





Também a fabricante de microchips Nvidia impulsionou uma vez mais o bom movimento do índice tecnológico, devido à melhoria do seu ‘outlook’ para o conjunto do ano.

"Um dos principais receios dos investidores com a escalada da inflação diz respeito à consequência que o aumento de preços pode ter no consumo privado, fonte fundamental do crescimento económico. Ainda recentemente a confiança do consumidor tinha caído para mínimos de uma década, exatamente porque os cidadãos norte-americanos estão apreensivos com o futuro, que trará a subida dos juros, o que irá impactar substancialmente os custos essenciais de uma grande parte da população que tem algum tipo de crédito hipotecário, pessoal ou empresarial", sublinha Marco Silva, analista da ActivTrades, na sua análise diária a que o Negócios teve acesso.

Mas se a confiança está em níveis mínimos, o certo é que o consumo dá mostras de força, acrescenta. "Com efeito, as vendas a retalho nos EUA cresceram 1,7% em outubro, acima dos 1,5% antecipados pelos analistas, enquanto na componente core – excluindo os sectores mais voláteis – o aumento foi mais expressivo, com um acréscimo de 1,6% contra os 1% previstos. Uma parte importante da robustez dos números adveio das vendas online, com mais 4%, seguido dos gastos com combustível. Estes dados, aliados aos da produção industrial, que adicionou 1,2% contra a contração de -0,7% em setembro, deram alento aos ‘touros’ para aliviar um pouco o panorama no mercado acionista, não obstante o dólar continuar a valorizar, o que impediu subidas mais expressivas na vertente acionista".



No entanto, "acima de tudo, o importante a constatar dos números que saíram é a disponibilidade dos consumidores em manterem um nível de gastos superiores, uma vez que na prática o aumento das vendas foi derivado em parte da inflação e não de mais produtos. Ainda assim não foram tudo rosas, uma vez que depois de a Amazon ter avisado que ia sentir os efeitos do aumento dos custos e da ausência de produtos na sua rentabilidade, ontem foi a vez de a WalMart indicar que prevê a continuação de constrangimentos no acesso a produtos. Ou seja, o terreno foi propício para os ‘touros’, mas sem grande entusiasmo, o que deverá manter-se até se ter o quadro completo sobre as vendas no período da Black Friday e Cyber Monday, bem como do desenrolar da novela sobre o próximo presidente do Fed, que poderá não ser a renomeação de Jerome Powell", remata Marco Silva.