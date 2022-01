Siemens Gamesa corta estimativas de resultados e ações tombam 15%

Já é quase uma tradição. A cada corte de previsões de resultados, as ações da Siemens Gamesa baixam 15% em bolsa. Aconteceu em julho do ano passado, quando a empresa reviu as estimativas de lucros para 2021, e está a acontecer esta manhã, depois da cotada espanhola ter voltado a cortar as previsões de resultados, desta vez para 2022.

Os títulos da Siemens Gamesa seguem a desvalorizar 11,85% para 16,705 euros, depois de terem tombado 15% durante os primeiros minutos de negociação, a reagir à revisão em baixa de estimativas por parte da empresa.

A companhia prevê uma queda das receitas de quase 9%, em 2022, devido às disrupções nas cadeiras de fornecimento e aos maiores custos assumidos pela companhia.

Trata-se da maior queda registada pela empresa desde julho de 2019, quando tombou 17%. Ainda assim, em julho do ano passado, a companhia acumulou uma queda nas mesmas proporções desta sessão, após ter cortado as previsões para os resultados de 2021.

Segundo indicou a empresa nos seus resultados preliminares, enviados em comunicado à CNMV, as suas receitas deverão cair, em 2022, entre 9% e 2%, enquanto a sua previsão inicial apontava para uma quebra entre 7% e 2%.

A empresa justificou esta visão mais pessimista para os resultados com os efeitos da inflação, que está a afetar principalmente o segmento de turbinas eólicas. Neste contexto, a empresa indicou que está a estudar a potencial venda dos seus parques eólicos na promoção do Sul da Europa, o que poderá ter um impacto positivo nos resultados, segundo adianta o Cínco Días.