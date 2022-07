PSI fecha em mínimo de dois meses, com uma só cotada no verde

O PSI terminou a sessão a recuar 1,90%, para os 5.751,90 pontos, mínimo desde 16 de maio. A praça nacional acompanhou as congéneres europeias num dia em que os receios de uma recessão na Europa aumentaram, com a revisão em baixa das previsões da Comissão Europeia para o crescimento económico.Das 15 cotadas do índice, apenas a Corticeira Amorim fechou em alta, com uma subida de 0,40%.A pesar mais no índice esteve o setor energético: a EDPR caiu 3,73%, num dia em que divulgou os dados operacionais do segundo trimestre, enquanto a Galp perdeu 3,34%, acompanhando a descida nos preços do petróleo. A Greenvolt celebra o primeiro aniversário da entrada oficial em bolsa com uma queda de 3,31%, para 7,88 euros. A REN cedeu 2,83% e a EDP caiu 2,08%.Mas não foram apenas as energéticas a sofrerem. O BCP somou a quarta sessão consecutiva no vermelho, recuando 1,62%, num dia em que o Presidente polaco assinou o decreto que aprova uma moratória nos créditos à habitação, penalizando a banca polaca, incluindo o Bank Millennium, controlado pela instituição financeira liderada por Miguel Maya.Nota ainda para a Jerónimo Martins, cotada com maior peso no índice, que perdeu 1,08%.