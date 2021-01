Société Générale inicia cobertura da Jerónimo Martins com retorno potencial de 7%

Kepler Cheuvreux cortou o preço-alvo atribuído à Nos dos 3,50 euros para os 3,20 euros por ação, o que implica um corte de cerca de 8,5%.

O Société Générale deu início à cobertura da Jerónimo Martins com um preço-alvo de 15 euros, o que implica um ganho potencial de 7% face ao preço de fecho da sessão de terça-feira.A recomendação atribuída à empresa portuguesa foi de "manter".No total, a Jerónimo Martins tem 15 casas de investimentos a recomendar "comprar" ações, onze a aconselhar "manter" e uma a sugerir "vender".O preço-alvo médio de todos os bancos de investimento é de 15,67 euros por ação.Na sessão de ontem, a retalhista nacional perdeu 1,41% para os 14,025 euros, em linha com a queda de mais de 1% do índice PSI-20.Esta terça-feira, também o