Sonae comanda abertura em alta do PSI-20

A outra cotada no vermelho é a Ramada, que perde 0,68%, para os 5,80 euros.

O PSI-20 abriu a ganhar 0,27%, para os 5.196,68 pontos, em máximos desde 13 de julho e ameaçando superar a fasquia dos 5.200 pontos. No arranque da negociação 12 das 18 cotadas valorizavam, enquanto quatro seguiam inalteradas e duas recuavam.A Sonae liderava os ganhos, ao subir 1,00%, para 0,858 euros, seguida de outra cotada do universo do grupo, a Nos, que ganha 0,61%, até aos 3,318 euros.Entre os pesos pesados, a Galp avança 0,35%, para 8,63 euros, a EDP ganha 0,29%, cotando nos 4,534 euros, e o BCP sobe 0,24%, para os 12,5 cêntimos. A Jerónimo Martins valoriza 0,09%, trocando-se por 17,495 euros. Já a EDP Renováveis cai 0,58%, para os 20,60 euros.