Sonae e Mota-Engil impulsionam bolsa nacional

O PSI-20 subiu 0,38% para 5.440,80 pontos, com 10 cotadas em alta, seis em queda e duas inalteradas. As principais praças europeias estão a negociar em alta, numa altura em que a evolução da política nos Estados Unidos continua a dominar os mercados. A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de proceder a alterações na sua Administração, substituindo Rex Tillerson por Mike Pompeo no cargo de Secretário de Estado, sendo este último visto como tendo uma posição mais dura em termos de política externa, tem levado os investidores a equacionar a possibilidade de estar mais próxima uma guerra comercial.

Além disso, os investidores estão já de olhos postos na Reserva Federal dos EUA, que se reúne na próxima semana, para tentar perceber se vão existir mudanças na política monetária da maior economia do mundo.





Na bolsa nacional, em destaque estiveram as acções da Sonae SGPS, que subiram 5,52% para 1,186 euros, depois de ter revelado que os lucros caíram 22,9%, face ao ano anterior, para 166 milhões de euros. Excluindo as operações extraordinárias que aumentaram os lucros de 2016, os lucros da Sonae cresceram 6,5%. Além disso, a empresa co-liderada por Paulo Azevedo revelou um aumento do dividendo em 5% para 4,2 cêntimos por acção.

A marcar o dia, no que toca à Sonae, esteve ainda o facto de a empresa admitir colocar o negócio do retalho em bolsa. Na conferência de imprensa de apresentação de resultados, Paulo Azevedo confirmou que já começaram "a estudar" esta operação e vão "agora contratar os bancos" para pôr o retalho em bolsa.

A Mota-Engil também se destacou, ao subir 2,49% para 3,70 euros, depois de ter sido noticiado que vai realizar obras de 51,7 milhões de euros no porto de Maputo.





A contribuir para os ganhos do índice estiveram também as acções da Jerónimo Martins, que avançaram 0,36% para 15,17 euros.