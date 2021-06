Sonae e papeleiras lideram PSI-20 para saldo positivo na semana

O PSI-20 terminou a sessão desta sexta-feira nos 5.146,71 pontos, uma subida de 0,82%. A praça portuguesa acaba por ser uma das bolsas europeias com melhor desempenho, tendo 11 cotadas fechado em alta e sete no vermelho. O ganho de hoje permitiu ao índice atingir um saldo semanal positivo.A Sonae destacou-se ao avançar 3,46%, para os 82,15 cêntimos. Também pela positiva sobressaíram as cotadas do setor do papel. A Navigator ganhou 2,85%, encerrando nos 2,96 euros, enquanto a Altri subiu 2,77%, para os 5,75 euros.O índice recebeu ainda um "empurrão" do setor energético: a EDPR avançou 1,30%, para os 18,76 euros, enquanto a EDP subiu 0,69%, para os 4,519 euros, e a Galp valorizou 0,25%, para os 9,668 euros. Por fim, a REN subiu 0,22%, para os 2,28 euros.A travar o índice estiveram, contudo, o BCP, que cedeu 0,13%, para os 15,66 cêntimos, e os CTT, que aliviaram dos máximos desde 2017 e deslizaram 0,46%, para os 4,36 euros.As maiores quedas do dia, no entanto, pertenceram à Novabase (-1,69%) e Ramada (-1,61%).