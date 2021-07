S&P 500 arranca segundo semestre em recordes com mercado laboral a ajudar

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em alta, animadas pelo cenário animador no mercado laboral norte-americano, ajudando o índice S&P 500 a iniciar o segundo semestre em níveis recorde.



Courtney Crow/EPA Carla Pedro cpedro@negocios.pt 01 de Julho de 2021 às 21:26







Assine já 1€/1 mês



... O índice Dow Jones terminou a sessão a somar 0,38%, para se fixar nos 34.633,53 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,52%, para 4.319,94 pontos, o que constituiu um recorde de fecho pela sexta sessão consecutiva. Na negociação intradiária atingiu um máximo de sempre, nos 4.320,66 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,13% para 14.522,38 pontos. Durante o dia, o índice quase marcou um novo recorde: chegou a um máximo de 14.533,55 pontos e o valor mais alto de sempre está nos 14.535,97 pontos (patamar atingido na terça-feira). A animar o sentimento bolsista estiveram os dados hoje divulgados, que mostraram que o número de norte-americanos que na semana passada pediu subsídio de desemprego diminuiu mais do que o esperado, ao passo que os "layoffs" afundaram em junho para um mínimo de 21 anos. Estes dados sugerem que a recuperação do mercado laboral face à pandemia está a ganhar balanço. Amanhã serão divulgados os números da criação de emprego e da taxa de desemprego em junho, aguardados com expectativa pelo mercado. Os três principais índices de Wall Street fecharam ontem o seu quinto trimestre consecutivo de saldo positivo, a mais longa série de ganhos desde 2017 para o S&P 500 e para o Dow, e desde 2018 para o Nasdaq. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

S&P 500 arranca segundo semestre em recordes com mercado laboral a ajudar









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.