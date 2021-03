S&P 500 com maior ganho desde junho com papão dos juros e inflação mais longe

O Dow Jones fechou a somar 1,95%, para 31.535,58 pontos, depois de a 24 de fevereiro ter tocado nos 32.009,64 pontos, o valor mais alto de sempre.

Já o Standard & Poor’s 500 terminou a subir 2,38% para 3.901,75 pontos, naquela que foi a sua melhor sessão desde junho. Na transação intradiária de 16 de fevereiro chegou aos 3.950,43 pontos – o que constituiu um novo máximo histórico.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite escalou 3,01% para 13.588,83 pontos, a marcar o melhor dia desde novembro. O seu recorde está nos 14.174,56 pontos e foi fixado a 16 de fevereiro.

A covid-19 já não parece ser a maior preocupação de Wall Street, uma vez que cada vez mais pessoas vão sendo vacinadas, sublinha a CNN. Agora, o foco tem estado no mercado obrigacionista e nos números da inflação – o novo papão das bolsas.

Os investidores começaram a recear que, com o gradual regresso à atividade e os estímulos pandémicos da Administração Biden, a economia pudesse sobreaquecer, trazendo consigo um aumento da inflação.

Isto provocou grande volatilidade no mercado da dívida: nas últimas semanas, os juros da dívida das obrigações do Tesouro nos EUA, na maturidade a 10 anos, que rondam agora os 1,44%, chegaram a disparar para 1,61% na passada quinta-feira – o nível mais alto desde antes de a pandemia atirar as "yields" para patamares muito baixos devido à maior aposta na dívida soberana como valor-refúgio.

Embora os juros a 10 anos estejam ainda baixos, os investidores ficaram preocupados com a magnitude da escalada observada recentemente, salienta a CNN. É que apesar de as "yields" estarem em cerca de 1% por esta altura do ano passado, chegaram depois a afundar para patamares em torno de 0,3% em março.

A subida dos juros pesou no mercado acionista, sobretudo na semana passada, com os investidores a recearem um forte crescimento da inflação quando a economia estiver totalmente reaberta (a aprovação da vacina da Johnson & Johnson contra a covid melhorou igualmente o panorama económico), podendo isso obrigar a Fed a aumentar os juros diretores mais cedo do que o esperado – receios esses que levaram as "yields" da dívida soberana a subirem ainda mais.

Com o alívio dos juros da dívida nesta segunda-feira, e dados económicos melhores do que o esperado (o setor industrial teve em fevereiro um desempenho acima do previsto, bem como os gastos na construção em janeiro), a tendência de hoje acabou por ser de franco otimismo em Wall Street.