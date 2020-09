S&P 500 com maior ganho em duas semanas

As bolsas do outro lado do Atlântico encerram em alta, animadas sobretudo pelo bom desempenho da banca.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:10







Assine já 1€/1 mês



... O Dow Jones fechou a somar 1,51% para 27.584,06 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 1,61% para 3.351,60 pontos, a marcar a maior subida das últimas duas semanas. Os dois índices abriram assim a semana com um cenário risonho, depois de quatro semanas consecutivas com saldo negativo – a mais longa série semanal de perdas desde agosto de 2019. A sustentar o S&P 500 estiveram sobretudo as cotadas da banca, com os investidores a encontrarem oportunidades de compra depois de o índice ter caído na semana passada para o nível mais baixo desde julho. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 1,87% para 11.117,52 pontos, animado por cotadas como a Apple, Alphabet e Microsoft. Os sinais de que os políticos norte-americanos estão a caminho de um novo pacote de estímulos orçamentais também estiveram a ajudar à tendência geral. Também os dados económicos mais robustos da China contribuíram para melhorar o sentimento dos investidores. Saber mais Wall Street Standard & Poor's 500 Nasdaq Composite Dow Jones bolsa EUA

S&P 500 com maior ganho em duas semanas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.