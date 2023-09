S&P 500 com maior queda semanal desde março

13.211,81

As bolsas norte-americanas fecharam em terreno negativo, numa semana em que os investidores se posicionaram para um cenário de taxas de juro elevadas durante mais tempo. Isto depois de a Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos ter divulgado novas projeções económicas e de política monetária que sinalizam isso mesmo, assim como o facto de 2024 poder trazer menos cortes nos juros do que o anteriormente antecipado.O S&P 500, referência para a região, cedeu 0,23% para 4.320,06 pontos e registou a maior queda semanal desde março deste ano (-2,93%). O industrial Dow Jones recuou 0,31% para 33.963,84 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite caiu 0,09% parapontos.Os investidores estão ainda muito preocupados com a evolução da inflação e o caminho da política monetária, garantiu Fawad Razaqzada, analista do City Index, em declarações à Bloomberg. "É ainda demasiado cedo para dizer que os mercados atingiram o nível mais baixo, uma vez que fundamentalmente nada mudou", afirmou.Numa nota assinada por vários analistas, a que a Bloomberg teve acesso, o Bank of America defendeu que os investidores desfizeram-se esta semana das ações ao nível mais rápido desde dezembro, uma vez que as perspetivas de uma política monetária restritiva durante mais tempo aumentam o risco de recessão.Esta sexta-feira, a presidente da Fed de Boston, Susan Collins, e a governadora Michelle Bowman reforçaram a possibilidade de mais uma subida dos juros este ano. Também a presidente da Fed de São Francisco, Mary Daly, disse não estar pronta para declarar vitória contra a inflação, garantindo que o banco central mantém-se comprometido em baixar a pressão dos preços "da forma mais gentil possível".