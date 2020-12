S&P 500 com mais longa série de quedas desde setembro

O Dow Jones fechou a ceder 0,62%, para os 29.861,55 pontos. Na quarta-feira o índice marcou um novo máximo histórico nos 30.319,70 pontos, antes de entrar no vermelho.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 recuou 0,44% para 3.647,49 pontos, após ter estabelecido na passada quarta-feira um máximo de sempre nos 3.712,39 pontos.

Esta foi a quarta sessão em baixa para o S&P 500, a mais longa série de quedas desde setembro, com os investidores a avaliarem as hipóteses de um pacote de estímulos no país e a probabilidade de restrições adicionais relacionadas com a propagação da covid-19.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite subiu 0,50% para 12.440,04 pontos, perto do recorde de 9 de dezembro (12.594,54 pontos).

A impulsionar o índice tecnológico estiveram as farmacêuticas, depois de a Alexion Pharmaceuticals Inc. ter acordado ser comprada pela AstraZeneca Plc. Também a fabricante de veículos elétricos Tesla sobressaiu, com um ganho de 4,51%.

Os investidores continuam atentos às negociações no Congresso com vista a um novo pacote alargado de estímulos à economia – que tarda em chegar, o que tem desanimado os intervenientes de mercado.

Estão também à espera que o colégio eleitoral confirme esta noite Joe Biden como o próximo presidente do país – tomando posse no próximo dia 20 de janeiro.

O início do programa de vacinação contra a covid-19 nos Estados Unidos – que pretende ter um milhão de pessoas vacinadas até ao final de março de 2021 – sustentou algum otimismo, mas o aumento de casos da doença no país continua a preocupar.

Segundo os dados hoje divulgados, as mortes pelo novo coronavírus nos EUA já atingiram as 300 mil.

A pressionar a negociação estiveram também as cotadas da energia, num dia em que os preços do petróleo caíram.