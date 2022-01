S&P 500 com pior arranque de ano desde 2016

O índice industrial Dow Jones fechou a sessão desta sexta-feira a ceder 0,01% para 36.231,66 pontos. Na quarta-feira tocou num nível nunca antes atingido, nos 36.952,65 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 recuou 0,41% para 4.677,03 pontos. Na negociação intradiária de terça-feira atingiu o valor mais alto de sempre, nos 4.818,62 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite deslizou 0,96% para se fixar nos 14.935,90 pontos. No passado dia 22 de novembro, recorde-se, atingiu um máximo histórico nos 16.212,23 pontos.

Os dados do mercado laboral ficaram aquém do previsto, o que levou a uma maior cautela por parte dos investidores.

O emprego nos EUA aumentou em dezembro menos do que o esperado, pelo que o incremento nas contratações poderá manter-se moderado no curto prazo, numa altura em que os novos casos de covid-19 perturbam a atividade económica.

No mês passado, foram criados 199.000 empregos (excluindo o setor agrícola), anunciou hoje o Departamento norte-americano do Trabalho. Foi a menor criação de emprego mensal em todo o ano de 2021. Já os dados de novembro foram revistos em alta, com o número de contratações a ascender a 249.000 e não aos 210.000 inicialmente reportados.

A taxa de desemprego, por sua vez, caiu para 3,9% em dezembro, contra 4,2% no mês precedente.

Os economistas inquiridos pela Reuters apontavam para mais 400.000 postos de trabalho e uma taxa de desemprego nos 4,1%.

As contratações abaixo do esperado poderão dever-se à escassez de mão de obra nalguns setores e a anomalias decorrentes do chamado ajustamento sazonal, usado pelo governo para remover as flutuações dos sazonais dos dados, refere a Reuters.

Má semana em Wall Street

As bolsas do outro lado do Atlântico também cederam terreno no acumulado da semana, com o S&P 500 a marcar o pior arranque de ano desde 2016, devido sobretudo aos receios de que a Fed comece a subir os juros diretores antes do esperado.

Na quarta-feira, houve mais um sinal de que a Fed poderá agir de forma mais agressiva se a inflação permanecer elevada, o que contribuiu para a prudência adicional nos mercados. Com efeito, as atas da última reunião da Reserva Federal norte-americana revelaram que os membros do banco central colocam a possibilidade de começar a subir os juros diretores mais cedo do que se esperava e de forma mais acelerada. O primeiro aumento poderá ser já em março.

Além disso, os membros da Fed mostraram-se favoráveis a reduzir o seu balanço mais cedo do que o previsto.

Este endurecimento da política monetária do banco central fez disparar os juros da dívida, o que penalizou essencialmente as cotadas de maior risco, desde as tecnológicas – que negoceiam em preços elevados – até às recém entradas em bolsa (que têm um registo limitado do seu desempenho).

Depois de marcar um máximo de fecho na segunda-feira e de chegar mesmo a um máximo histórico na sessão seguinte, o S&P 500 acabou por ser penalizado pela queda de cotadas de peso, como a Tesla, Nvidia e Alphabet (também listadas no Nasdaq), fechando a semana a cair 1,9%. Desde 2016 que não tinha um arranque de ano tão negativo.

Já o Nasdaq perdeu mais de 4% na semana, uma vez que as tecnológicas foram bastante pressionadas pela subida dos juros da dívida soberana.