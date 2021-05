S&P 500 e Dow começam mês com o pé direito

O Dow Jones fechou a somar 0,70%, para se fixar nos 34.113,23 pontos. O máximo da sessão foi de 34.221,06 pontos, ficando assim muito perto do seu recorde estabelecido a 16 de abril nos 34.256,75 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,27%, para 4.192,66 pontos, depois de na passada quinta-feira, 29 de abril, ter estabelecido um novo máximo histórico nos 4.218,78 pontos. Na negociação intradiária desta segunda-feira esteve perto de suplantar esse recorde, mas ficou-se por um máximo de 4.209,39 pontos.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,48% para 13.895,12 pontos.

A pressionar o Nasdaq estiveram as perdas de algumas das ações de maior crescimento, numa altura em que prossegue o desvio de atenções dos investidores para os títulos cíclicos e que mais ganham com a reabertura das economias.

As ações de valor são as que são negociadas abaixo do preço justo e as de crescimento são as que mais valorizam, como tem sido o caso das tecnológicas.

Já os títulos cíclicos, como os financeiros, industriais e da energia, são sempre beneficiados com a expectativa de retoma económica.

Na passada sexta-feira, Wall Street esteve a corrigir, com os investidores a fazerem uma pausa para respirar depois da vaga de resultados robustos e dos bons dados económicos anunciados durante a semana, especialmente no setor tecnológico,

Em termos mensais, no acumulado de abril o Nasdaq registou o sexto mês consecutivo de saldo positivo, ao passo que o Dow e o S&P500 tiveram o terceiro mês seguido de subidas.