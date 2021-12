S&P 500 e Dow em recordes com diminuição de receios em torno da ómicron

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,25% para 36.488,63 pontos, um novo máximo de fecho, e durante a sessão tocou nos 36.571,55 pontos pela primeira vez na sua história.

O Dow subiu nas últimas seis sessões, naquela que é a mais longa série de subidas desde março deste ano (quando valorizou durante sete jornadas, entre 5 e 15 de março).

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,14% para terminar nos 4.793,06 pontos, o que constituiu também um recorde de fecho. Durante a sessão tocou nos 4.804,06, muito perto do valor mais alto de sempre que ontem alcanlçou nos 4.807,02 pontos.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite cedeu terreno, ainda que ligeiramente, terminando a desvalorizar 0,10% para se fixar nos 15.766,22 pontos. Na negociação intradiária de 22 de novembro, recorde-se, atingiu um novo máximo histórico nos 16.212,23 pontos.

As retalhistas, como a Walgreens e a Nike, destacaram-se nas subidas de hoje, num momento em que os investidores parecem estar com menos receios em torno da variante ómicron do coronavírus.

Alguns estudos têm apontado para um risco mais reduzido de hospitalização nos casos de contágio com esta nova estirpe, o que diminui as preocupações dos intervenientes de mercado.

Numa altura em que 2021 se aproxima do fim, os principais índices bolsistas dos EUA estão a caminho do terceiro ano consecutivo de bons retornos anuais, estimulados pelos estímulos orçamentais e monetários. O S&P 500 está em vias de apresentar o seu desempenho mais forte em três anos seguidos desde 1999.