S&P 500 e Dow Jones registam maiores ganhos mensais dos últimos 33 anos

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em terreno negativo, pressionadas pelo novo aumento dos pedidos de subsídio de desemprego no país. As cotadas da energia foram animadas pela subida do preço do crude, mas não foi o suficiente para inverter a tendência geral de Wall Street. No entanto, o saldo do mês foi de ganhos há muito não vistos.