S&P 500 e Nasdaq caem mais de 2% com selloff de fim de dia

O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 1,94% para 32.272,79 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 2,38% para 4.017,82 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 2,75%, fixando-se nos 11.754,23 pontos.

Os investidores estiveram mais cautelosos devido aos renovados receios em torno da inflação, cuja subida persistente pode levar a endurecimentos adicionais da política monetária por parte da Fed.

Hoje, o Banco Central Europeu decidiu manter inalteradas as taxas de juro diretoras, confirmando no entanto a possibilidade de aumentos em julho e setembro. Por seu lado, as compras líquidas de dívida acabam no dia 1 de julho.

Depois de o BCE ser o mais recente banco central a sinalizar políticas restritivas de combate à inflação, a prudência redobrou em Wall Street (à semelhanla do que sucedeu na Europa) no que toca a investir em ativos de risco, como as ações.

Na próxima semana será a vez de a Fed anunciar a sua decisão de política monetária, esperando-se mais um aumento de 50 pontos base da taxa diretora.