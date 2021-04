S&P 500 e Nasdaq em recordes à espera de vaga de reporte de contas nas tecnologias

As bolsas norte-americanas encerraram em alta, com exceção do Dow Jones. A entusiasmar o S&P 500 e o Nasdaq, que estabeleceram novos máximos históricos, está a onda de resultados esperados esta semana no setor tecnológico.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:29







Assine já 1€/1 mês



... O Dow Jones fechou a ceder 0,18%, para se fixar nos 33.981,57. O seu recorde foi estabelecido no passado dia 16, nos 34.256,75 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,18%, para 4.187,62 pontos, o que constituiu um recorde de fecho. Na negociação intradiária marcou um novo máximo histórico nos 4.194,19 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite somou 0,87% para 14.138,78 pontos, que foi também o valor máximo num fecho. Durante a sessão alcançou um nível nunca antes visto, nos 14.154,03 pontos. O S&P 500 e o Nasdaq estiveram a ser animados pelas perspetivas de bons resultados trimesttais das tecnológicas, cujos pesos-pesados reportam esta semana os seus números – a começar pela Alphabet amanhã depois do fecho da bolsa. Apple, Facebook e Microsoft também se confessam ao mercado esta semana. A entusiasmar os investidores estava também a expectativa das contas da Tesla esta noite, após o encerramento de Wall Street. A Tesla, fabricante automóvel vista quase como uma tecnológica, está cotada no Nasdaq e, desde dezembro passado, também no S&P 500. Segundo os dados da IBES Refinitiv, os lucros das cotadas do S&P 500 deverão ter aumentado 33,9% entre janeiro e março, face ao período homólogo de 2020. A confirmar-se, será a maior subida trimestral desde o quarto trimestre de 2010. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

S&P 500 e Nasdaq em recordes à espera de vaga de reporte de contas nas tecnologias









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.