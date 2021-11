S&P 500 e Nasdaq regressam aos ganhos. Disney penaliza Dow

O índice industrial Dow Jones terminou a cair 0,44%, para 35. 921,23 pontos. Na primeira sessão da semana tocou nos 36.565,73 pontos pela primeira vez na sua história.

Já o Standard & Poor’s 500 encerrou com um ganho ligeiro de 0,06% para 4.649,27 pontos. Na segunda-feira, durante a sessão, estabeleceu o valor mais alto de sempre, nos 4.714,92 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,52% para se fixar nos 15.704,28 pontos. Na negociação intradiária de sexta-feira atingiu um máximo histórico, nos 16.053,39 pontos.

O S&P e o Nasdaq conseguiram assim regressar aos ganhos, depois de dois dias de quedas – com essa tendência a revelar-se mais expressiva ontem devido aos receios em torno da subida da inflação nos EUA.

Na sessão desta quinta-feira, as fabricantes de microchips lideraram as subidas.

Já as perdas da Walt Disney, que fechou a cair 7,07%, pesaram na performance do Dow Jones, com o índice a não conseguir sair do vermelho.

A Disney reportou hoje as contas do seu quarto trimestre fiscal, e do conjunto do ano, e os números dos lucros e das receitas que foram reportados ficaram aquém das expectativas do mercado.