S&P 500 e Nike entram em território nunca antes pisado

O Dow Jones fechou a última sessão da semana a somar 0,69%, para se fixar nos 34.433,84 0 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,33%, para 4. 280,707 pontos, o que constitui um recorde de fecho. Na negociação intradiária atingiu um máximo de sempre, nos 4.286,12 pontos, devido sobretudo à renovada confiança na retoma económica do país e nos estímulos orçamentais.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite cedeu 0,06% para 14.360,39 pontos, depois de ter chegado durante a sessão a rondar o seu recorde (fixado ontem nos 14.414,46 pontos).

O índice acabou por inverter para terreno negativo na reta final da jornada, pressionado por cotadas de peso como a Microsoft, Facebook, Alphabet, Amazon e Apple.

Mesmo no S&P 500, a categoria de tecnologias da informação foi a única com sinal vermelho. Mas a força dos restantes 10 segmentos deu ímpeto ao índice.

Já a contribuir para a subida do Dow estiveram as previsões da Nike de resultados robustos no conjunto deste ano. A empresa de equipamento desportivo encerrou a disparar 15,50% para 154,35 dólares e chegou a tocar nos 154,58 dólares – um máximo histórico.

A ajudar ao movimento quase generalizadamente altista em Wall Street estiveram também os dados de uma métrica da inflação – que, apesar de ter subido, ficou abaixo do esperado, aliviando os receios de que a Fed aperte a sua política monetária no curto prazo.

Um indicador da inflação, o chamado índice PCE (índice de preços de consumo pessoal) subiu 3,9 em maio, num ritmo anualizado, anunciou hoje o Gabinete de Análise Económica dos EUA. Trata-se do nível mais alto desde agosto de 2008 e excedeu o nível de 3,6% registado em abril.

Ainda assim, ficou aquém das estimativas, que apontavam para 4,2%, o que aliviou os intervenientes de mercado.

Já a inflação PCE core (que exclui componentes mais voláteis, como os alimentos e a energia) foi de 3,4% em maio – o nível mais alto desde abril de 1992.

Ainda a ajudar ao otimismo dos investidores, animando especialmente as cotadas industriais do Dow Jones, esteve igualmente o facto de o presidente Joe Biden ter concordado ontem com o plano para o investimento em infraestruturas apresentado por um grupo de democratas e republicanos do Senado, o que animou os investidores.

O plano prevê um pacote de 953 mil milhões de dólares para o plano de infraestruturas, sendo que 559 mil milhões serão destinados a novos empreendimentos. Ficou longe dos 2,3 biliões inicialmente propostos por Biden mas, ainda assim, num valor suficiente para animar os intervenientes de mercado – resta agora saber se este será o montante final a ser aprovado no Congresso.

Depois do anúncio de que a economia dos EUA cresceu a um ritmo anualizado de 6,4% no primeiro trimestre, graças aos vastos estímulos orçamentais, os investidores estavam à espera deste acordo entre Biden e o grupo bipartidário do Senado encarregado do programa para as infraestruturas.

Os títulos financeiros estiveram hoje entre os melhores desempenhos, com o setor a ganhar mais de 1%, depois de ontem a Reserva Federal ter anunciado nota positiva aos grandes bancos avaliados nos testes de stress – o que permitiu o levantamento das restrições impostas pela pandemia e que passavam por um congelamento dos seus dividendos e pela impossibilidade de recomprarem ações próprias.