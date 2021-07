S&P 500 fixa novo máximo. Wall Street no mandato de Biden supera expectativas

30 de Junho de 2021







... O índice Dow Jones fechou a sessão desta quarta-feira a somar 0,61%, para se fixar nos 34.502,51 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite cedeu 0,17% para 14.503,95 pontos, com as tecnológicas a corrigirem dos fortes ganhos dos últimos dias. Na sessão de ontem, o índice marcou um recorde nos 14.535,97 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,13%, para 4.297,50 pontos, o que constituiu um recorde de fecho pela quinta sessão consecutiva. Na negociação intradiária atingiu um máximo de sempre, nos 4.302,43 pontos. "Estamos a meio do ano e o mercado bolsista sob o mandato do Presidente Joe Biden tem estado num rally, com o S&P 500 a ter já atingido a meta que alguns analistas tinham estabelecido para o ano inteiro", refere a CNN Business. No acumulado do ano, o S&P 500 sobe mais de 14% já está na marca dos 4.300 pontos – uma meta que o Goldman Sachs tinha dixado para o final de 2021. Tanto o S&P 500 como o Nasdaq têm estado a marcar novos máximos históricos e o índice tecnológico avança quase 13% desde janeiro. Já o Dow está um pouco mais atrás, a valorizar mais de 12% - mas a caminho de regressar ao patamar dos 35.000 pontos e preparado para novos recordes. Os três índices registaram hoje o seu quinto trimestre consecutivo de saldo positivo, a mais longa série de ganhos desde 2017 para o S&P 500 e para o Dow e desde 2018 para o Nasdaq. I Os intervenientes de mercado aguardam agora com expectativa pelos dados do mercado laboral de junho, que serão divulgados na sexta-feira. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

