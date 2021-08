S&P 500 já duplicou face a mínimo durante pandemia

Com as ações cíclicas a impulsionar, o Dow Jones e o S&P 500 encerraram em alta, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite terminou o dia no vermelho.O índice alargado fechou a subir 0,26%, para 4.479,91 pontos, alcançando o 49.º máximo de fecho desde o final do ano passado, e já ganhou mais de 100% face ao mínimo registado desde o início da pandemia, que ocorreu em março do ano passado. O índice tocou durante a negociação nos 4.480,26 pontos, um máximo de intraday.Os setores dos cuidados de saúde e as "utilities" lideraram os ganhos, destacando-se ainda a Apple, que alcançou um máximo histórico ao fechar nos 151,12 dólares, atirando a capitalização bolsista da gigante tecnológica para os 2,5 mil milhões de dólares.A sessão até arrancou em tons vermelhos, penalizada pelos dados económicos aquém do esperado na China e nos EUA, mas acabou por ganhar fôlego e apenas o tecnológico Nasdaq não escapou ao saldo negativo.O Dow Jones ganhou 0,31%, terminando o dia nos 35.625,40 pontos, um novo recorde de fecho. Durante a sessão, o índice fixou um máximo histórico absoluto nos 35.631,19 pontos.Já o Nasdaq Composite recuou 0,20%, fechando nos 14.793,76 pontos.Entre as cotadas que penalizaram o índice tecnológico conta-se a Tesla, que perdeu 4,32% após ser noticiado que o seu sistema de condução autónoma é alvo de uma investigação federal.Os investidores estão agora focados no discurso de Jerome Powell na terça-feira, em que o presidente da Fed poderá dar pistas sobre o calendário para a retirada de estímulos.