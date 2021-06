S&P 500 ronda máximos históricos em dia de queda dos juros da dívida

O Dow Jones fechou a ceder 0,09%, para se fixar nos 34.599,82 pontos. O seu máximo histórico foi atingido a 10 de maio, quando tocou nos 35.091,56 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,02%, para 4.227,26 pontos. A 7 de maio, recorde-se, fixou um recorde nos 4.238,04 pontos, pelo que está muito perto desse patamar.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,31% para se fixar nos 13.924,91 pontos.

Os principais índices bolsistas norte-americanos oscilaram entre ganhos e perdas durante toda a sessão. A queda dos juros da dívida beneficia a maioria das ações mas pressiona de uma forma geral os títulos da banca.

A aposta nas obrigações esteve hoje mais forte, fazendo descer os juros da dívida soberana dos EUA, numa altura em que os investidores continuam a avaliar o impacto que a inflação persistente poderá ter na política monetária – nomeadamente na eventual decisão da Fed de subir os juros diretores mais cedo do que se espera.

As yields das obrigações do Tesouro a 10 anos caíram para o nível mais baixo do último mês, com o foco a virar-se para os dados do índice de preços no consumidor que serão divulgados na quinta-feira – e que poderão dar mais pistas sobre as medidas que a Reserva Federal poderá tomar, incluindo um possível adiamento da retirada gradual dos estímulos [tapering] à economia.