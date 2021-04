S&P 500 volta a fechar em recordes em dia de poucas mexidas em Wall Street

As bolsas de Nova Iorque encerraram levemente positivas esta quarta-feira, com o S&P 500 a fixar um novo recorde de fecho. O Nasdaq Composite foi a exceção, deslizando ligeiramente.O Dow Jones avançou 0,05%, para os 33.446,26 pontos, enquanto o S&P 500 terminou o dia a subir 0,15%, para um novo máximo histórico nos 4.079,95 pontos.Já o Nasdaq Composite acabou por ceder 0,07%, para os 13.688,84 pontos.O final da negociação foi marcado pela divulgação das atas da última reunião da Reserva Federal (Fed), que mostram que a instituição liderada por Jerome Powell vai manter a política acomodatícia e com as taxas de juro em mínimos históricos até haver sinais claros de recuperação da economia e não apenas previsões positivas.Entre as grandes tecnológicas, o Facebook atingiu um novo recorde ao ganhar 2,23%, para os 313,09 dólares. Também a Alphabet, casa-mãe do Google, que subiu 1,35%, e a Microsoft (+0,82%) encerraram em máximos históricos.