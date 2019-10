S&P fecha semana a “namorar” máximos históricos

As bolsas dos EUA fecharam em alta, com o S&P500 a negociar muito perto de um novo recorde. A evolução das negociações comerciais e os resultados do terceiro trimestre que têm sido apresentados pelas cotadas estão a deixar os investidores mais otimistas.

Assim, o Dow subiu 0,56% para 26.955,89 pontos, o Nasdaq apreciou 0,7% para 8.243,12 pontos e o S&P500 avançou 0,4% para 3.022,49 pontos. Este último índice chegou a estar a apenas 0,02% do último máximo histórico, atingido em julho (3.027,98 pontos).

A contribuir para estes ganhos estiveram os ventos das negociações comerciais. O representante do comércio americano anunciou que os EUA e a China estão prestes a fechar partes do acordo comercial, o que está a gerar mais otimismo em relação a esta questão, ainda que os investidores tendam a agir com cautela, uma vez que a guerra comercial já teve muitos avanços e recuos.

Além da frente comercial, os resultados do terceiro trimestre que têm sido apresentados pelas cotadas estão a ser melhores do que o esperado, na maior parte dos casos. "Tivemos alguns [casos]" em que as cotadas "falharam" as estimativas, "sobretudo devido a preocupações com a guerra comercial, mas no geral, parece que estamos perante uma época de resultados boa", salientou à Reuters Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

Um dos destaques da sessão foi a Intel, cujas ações dispararam mais de 8% para 56,46 dólares, depois de ter apresentado resultados que superaram as previsões dos analistas.

Do lado oposto estiveram os títulos da Amazon, que desceram mais de 1% para 1.761,33 dólares, pressionada pela quebra de receitas.