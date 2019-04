S&P500 recua de máximos de seis meses com primeira queda em oito sessões

Os principais índices norte-americanos abriram em queda esta segunda-feira, 8 de abril, depois de o S&P500 ter fechado, na sexta-feira, uma série de sete sessões consecutivas de ganhos – a maior série de subidas desde outubro de 2017 - que o levaram para máximos de seis meses.

Depois desta série de subidas, os investidores preparam-se esta semana para aquela que poderá ser a primeira descida dos lucros das empresas desde 2016. Segundo dados da Refinitiv, os analistas esperam que os lucros das empresas do S&P500 tenham diminuído 2,2% no primeiro trimestre.

Nesta altura, o tecnológico Nasdaq desce 0,20% para 7.922,08 pontos, enquanto o industrial Dow Jones desliza 0,52% para 26.287,82 pontos. Já o S&P500 perde 0,20% para 2.886,74 pontos.

A época de resultados da banca nos Estados Unidos arranca já na sexta-feira, dia em que serão conhecidos os números dos gigantes JPMorgan e o Wells Fargo.

Apesar das perspetivas mais pessimistas para os resultados das empresas, a recente decisão da Fed de pôr um travão no processo de normalização da política monetária e as expectativas em torno de um acordo entre os Estados Unidos e a China para resolver o conflito comercial têm animado as ações norte-americanas, e levaram o S&P500 a máximos de 9 de outubro, apenas 1,6% abaixo do seu máximo histórico.

"Ainda que tenhamos subestimado o impacto da mudança de direção da Fed no preço das ações, vemos a descida dos lucros apenas como o início", afirma o analista do JPMorgan, Michael Wilson, numa nota citada pela Reuters. "Pensamos que terão de existir algumas evidências de uma verdadeira viragem no crescimento dos resultados para as ações norte-americanas avançarem muito mais".

Em destaque na sessão de hoje estão os títulos da Boeing, que descem 3,32% para 378,72 dólares, depois de a companhia aérea ter decidido cortar a produção do modelo 737 em quase 20%.

Também a General Electric recua 5,64% para 9,44 dólares, depois de o JPMorgan ter cortado a recomendação para as ações de "neutral" para "underweight".