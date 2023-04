"Sprint" final dá fecho positivo a Lisboa. Jerónimo Martins em máximos de sete meses

Foi preciso esperar pelos últimos instantes de negociação para que a bolsa portuguesa conseguisse acompanhar as suas congéneres europeias e fechar no verde. O PSI avançou 0,09%, para os 6.198,61 pontos, renovando máximos desde 26 de agosto do ano passado.Das 16 cotadas do índice, nove fecharam em alta, seis no vermelho e a REN terminou o dia inalterada.A liderar os ganhos esteve a Mota-Engil com uma subida de 5,03%, para os 1,922 euros. A construtora tem vindo a subir em bolsa desde que no início do mês assinou um acordo de liquidez com o CaixaBI.No dia em que entrou em vigor o IVA zero para 46 produtos alimentares essenciais, as cotadas do retalho reagiram de forma positiva. A Jerónimo Martins avançou 2,13%, para 22,06 euros, máximos de sete meses, enquanto a Sonae ganhou 1,76%, terminando o dia nos 1,038 euros.A ajudar o índice esteve ainda o BCP, que valorizou 1,87%, para os 0,2292 euros, máximos de mais de um mês. Na reta final de negociação, a EDP fugiu do vermelho e conseguiu ganhar 0,08%, para os 4,99 euros.O setor energético, contudo, pressionou o PSI. A EDP Renováveis foi a cotada mais castigada, ao perder 2,43% para 20,08 euros, seguida da Galp, que caiu 2,19%, para os 10,94 euros. Também a Greenvolt cedeu 1,85%, até aos 6,36 euros.