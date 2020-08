"Stock split" leva ações da Tesla a dispararem 20% em dois dias

O anúncio da Tesla de um " stock split " com a entrega de quatro ações por cada ação detida provocou uma corrida aos títulos da fabricante de automóveis elétricos.A empresa liderada por Elon Musk anunciou a operação na terça-feira após o fecho dos mercados e durante a sessão de hoje as ações da Tesla tocaram os 1.651,18 dólares, o que representa uma valorização de 20,14% face ao fecho de terça-feira, quando cotavam nos 1.374,39 dólares.A Tesla indicou que as novas ações seriam entregues em função das ações detidas a 21 de agosto e estima que as ações ajustadas ao "stock split" sejam negociadas a partir de 31 de agosto.A empresa justifica a operação com a intenção de tornar as ações mais acessíveis aos seus funcionários e aos pequenos investidores. Um "stock split" é uma operação neutra em termos de valor para os acionistas, que ficam com mais ações em carteira, mas com o mesmo valor conjunto.Dan Ives, analista da Wedbush Securities, considera que a Tesla está a seguir o exemplo da Apple , que anunciou um "stock split" a 31 de julho, e "antecipamos que mais alguns gigantes tecnológicos potencialmente sigam esse caminho nos próximos meses"."O fortíssimo rally nas tecnológicas e empresas de veículos elétricos nos últimos cinco meses coloca essas empresas numa posição de força para fazerem estas operações", refere, numa nota a que o Negócios teve acesso.O "stock split" foi "uma boa jogada estratégica e na altura certa" para a Tesla, tendo em conta a forte presença junto dos pequenos investidores e o "crescente apetite" pelas ações da companhia, sublinha Ives.As ações da Tesla acumulam uma valorização de mais de 290% desde o início do ano.