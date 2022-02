Subida da Galp e do BCP patrocinam nova sessão de ganhos em Lisboa. Ibersol brilha

A bolsa lisboeta encerrou em alta pelo segundo dia, num dia sem tendência definida na Europa. A impulsionar estiveram os ganhos da Galp e do BCP, numa sessão em que a Ibersol foi a estrela, com uma escalada de quase 11%.

O PSI-20 avançou 0,34% para 5.662,88 pontos, com 10 ações em alta e 9 em queda. Na Europa, a negociação segue mista, marcada por oscilações inferiores a 0,5%, num momento em que os investidores aguardam a divulgação das atas da Reserva Federal dos Estados Unidos e se mantém a incerteza em torno da possibilidade de um conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

De acordo com a NATO, a Rússia continua a reforçar o contingente militar em torno da Ucrânia, uma notícia que contraria Moscovo, que ontem anunciou que começou a retirar algumas das suas tropas e divulgado imagens de tanques e veículos blindados a sair da península da Crimeia.





A impulsionar a negociação esteve a Galp Energia. A petrolífera somou 2,51% para 10,23 euros, num dia em que as cotações do petróleo acumulam ganhos em torno de 3%, com o aliviar das tensões na fronteira ucraniana, ainda que as tensões não tenham desaparecido totalmente.

Ainda no setor da energia, a EDP Renováveis, que hoje apresentou os seus resultados anuais antes da abertura da sessão, subiu 0,67% para 17,92 euros. A EDP Renováveis (EDPR) arrecadou durante o ano passado um lucro de 655 milhões de euros, uma subida de 18% em termos homólogos, números que ficaram acima das previsões dos analistas.

Já a EDP, que apresenta contas amanhã, avançou 0,96% para 4,12 euros.

Uma nota positiva ainda para o BCP. O banco liderado por Miguel Maya valorizou 1,12% para 0,1982 euros.

A maior escalada foi protagonizada pela Ibersol. Os títulos da companhia dispararam 10,89% para 5,50 euros, a maior subida diária desde julho de 2020, com a companhia a reagir à notícia que o Burger King quer comprar os restaurantes da marca à Ibersol.

A travar uma subida mais expressiva esteve a Jerónimo Martins. A retalhista desceu 0,85% para 19,83 euros.



(Notícia atualizada com mais informação)