Subida das "yields" da dívida dos EUA deixa Wall Street sem rumo

Os investidores focaram-se hoje nos dados relativos às encomendas de bens duradouros, que ficaram acima do esperado ao subirem 0,2%, quando era esperada uma descida de 0,5%, mas tal não foi suficiente para animar o mercado.





centradas, devido às negociações que se encontram a decorrer em torno do Orçamento federal, o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, rejeitou um projeto de financiamento provisório que estava a avançar no Senado.



Os índices do lado de lá do Atlântico terminaram a sessão sem tendência definida, com o sentimento do mercado a ser penalizado pela subida das "yields" da dívida a dez anos dos Estados Unidos, que ascendeu a máximos de mais de 15 anos, bem como pela subida dos preços do petróleo.O Dow recuou 0,2% para os 33.550,27 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 0,02%, para os 4.274,51 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite somou 0,22% para os 13.092,85 pontos.Ontem, os três índices perderam mais de 1%, para mínimos de inícios de junho.Os investidores continuam a ponderar a possibilidade de a Reserva Federal manter as taxas de juro em terreno restritivo durante mais tempo do que o esperado.Em Washington, onde as atenções têm estado