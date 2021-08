Subida de 1% do BCP incapaz de manter o PSI-20 no "verde"

Depois de um início de sessão no "vermelho", a situação mudou a meio da manhã desta quinta-feira para o BCP, com as suas ações a subirem quase 3% para máximos de mais de um mês. Esta inversão de marcha deu-se depois de o banco de investimento AlphaValue ter revisto em leve alta o preço-alvo da cotação do banco português, aumentando o retorno potencial para os próximos 12 meses.





Depois desta revisão em alta, o retorno potencial do BCP passou a ser de 50,6% face ao valor do fecho da sessão de ontem, quarta-feira. A recomendação manteve-se inalterada em "comprar". Apesar de a subida no preço-alvo ter sido ténue, passando de 19 cêntimos para 20 cêntimos por ação , foi o suficiente para fazer o BCP contrariar todo o sentimento geral das bolsas, sendo um dos bancos que mais sobe entre os pares na Europa, cujo setor continua em queda.

O índice PSI-20 terminou a sessão desta quinta-feira a perder 0,37% para os 5.330,78 pontos, apesar de o BCP ter registado uma subida em torno de 1%. Ainda assim, a bolsa nacional acompanhou o sentimento do resto da Europa, que perdeu força antes de o simpósio de política monetária começar, em Jackson Hole.O banco liderado por Miguel Maya terminou o dia a ganhar 0,99% para os 13,22 cêntimos.Mas esta subida foi insuficiente, uma vez que a grande maioria das empresas terminou a desvalorizar. Foi o caso da EDP, que perdeu 0,43% para os 4,657 euros por ação e da EDP Renováveis, que caiu 1,37% para os 21,66 euros por ação.Do lado das quedas esteve também a Jerónimo Martins, com um recuo de 1,17% para os 17,73 euros. Já a petrolífera Galp conseguiu ganhar 0,43% para os 8,474 euros, apesar de os preços do petróleo terem recuado cerca de 1% nesta quinta-feira.