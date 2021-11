Subida de 3% da Galp contraria quedas do Grupo EDP e segura PSI-20 no verde

A bolsa portuguesa encerrou a negociar em terreno positivo, num dia de novos recordes nos dois lados do Atlântico. A suportar os ganhos da bolsa lisboeta esteve a forte valorização das ações da petrolífera Galp, que esteve a contrariar as quedas registadas pelas ações do Grupo EDP.



O PSI-20 avançou 0,18% para 5.702,84 pontos, com 12 ações em alta e 7 em queda. O índice de referência português registou, porém, uma das subidas mais tímidas no palco europeu, numa sessão de máximos no Velho Continente, perante a perspetiva de que os bancos centrais serão cautelosos a retirar os estímulos do mercado.



A Galp Energia foi a estrela da sessão, ao disparar 2,98% para 8,998 euros, depois de a empresa ter anunciado que o fim da prospeção de petróleo a partir do próximo ano e ter adiantado que prevê investir centenas de milhões na produção de lítio, pretendendo fornecer 30% do hidróxido de lítio da Europa, a partir de Portugal.





A animar as cotações da petrolífera estão ainda as valorizações do petróleo nos mercados internacionais – o Brent segue a negociar acima dos 82 dólares por barril – a reagir ao anúncio da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (o chamado grupo OPEP+), que decidiu manter o que estava acordado desde julho em termos de produção: aumentar em mais 400.000 barris diários a sua produção de dezembro. Os Estados Unidos queriam mais.



Em alta encerrou ainda o BCP. O banco português ganhou 0,89% para 0,1589 euros, a contrariar a queda de quase 2% registada pelo setor na Europa.



Já a Nos, que reportou um conjunto de resultados bem recebido pelos investidores, subiu 0,88% para 3,43 euros.



Do lado das quedas, uma nota para as ações do Grupo EDP. A EDP Renováveis baixou 1,22% para 22,68 euros, penalizada pelos comentários negativos dos analistas aos resultados divulgados pela empresa ontem. O Goldman Sachs reviu em baixa o preço-alvo da EDP Renováveis para os próximos 12 meses nesta quinta-feira. O banco de investimento norte-americano cortou o preço de 29,50 euros por ação para os 27,50 euros por ação, mantendo a recomendação inalterada em "comprar". Já a EDP cedeu 0,66% para 4,833 euros