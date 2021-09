Subida dos juros da dívida nos EUA pressiona tecnológicas

As principais bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em ligeira baixa, com as tecnológicas a fazerem mossa no desempenho do Nasdaq e do S&P 500. Só o Dow escapou às quedas.



Courtney Crow/EPA Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:18







... O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,21%, para 34.869,37 pontos, tendo sido o único grande de Wall Street a encerrar no verde. Já o Standard & Poor’s 500 cedeu 0,28%, para 4.443,11 pontos, e o tecnológico Nasdaq Composite resvalou 0,52% para se fixar nos 14.969,97 pontos. As tecnológicas estiveram entre as cotadas mais pressionadas nesta sessão, devido ao facto de os juros da dívida a 10 anos terem subido para máximos de finais de junho, acima de 1,5%, em antecipação de uma política monetária mais apertada por parte da Fed. Isto depois de na semana passada o banco central ter anunciado que deverá começar a retirar os estímulos à economia a partir de novembro e ter sinalizado que as taxas de juro poderão ser aumentadas mais cedo do que o previsto. Este agravamento dos juros das obrigações intensificou os receios de haja muitas ações sobrevalorizadas, especialmente no setor tecnológico. "Se os juros subirem mais, isto poderá pesar especialmente nas ações de grande crescimento do setor tecnológico, cujos dividendos têm uma baixa rendibilidade", comentou à Bloomberg um analista do ThinkMarkets, Fawad Razaqzada. Ao mesmo tempo que se observou um selloff nas acções de crescimento, como é o caso das tecnológicas, registou-se uma maior aposta nas cotadas mais sensíveis à evolução da economia – que está com um panorama animador –, como as da energia e as financeiras, o que sustentou o Dow Jones. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

