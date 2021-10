Subidas acima de 2% do BCP e Galp dão força ao PSI-20 no arranque

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão a valorizar 0,58% para 5.562,57 pontos, com os pesos-pesados BCP e Galp em destaque na abertura. O PSI-20 está a negociar em linha com as principais praças europeias, que também começaram o dia em tons de verde.Das 19 cotadas que compõem o índice de referência, 13 estão em terreno positivo, duas a depreciar e quatro inalteradas. O BCP lidera os ganhos no arranque, a valorizar 2,17%, com os títulos nos 17 cêntimos. Já a petrolífera Galp avança 2,08% para 9,92 euros.As cotadas do grupo EDP registam ganhos ligeiros no arranque da negociação, com a casa-mãe a valorizar 0,15% para 4,54 euros e a EDP Renováveis a avançar 0,10% para 20,92 euros. Ainda na energia, nota para a Greenvolt, que está a valorizar 0,35% para 5,76 euros.No setor do retalho, o peso-pesado Jerónimo Martins começa a sessão no vermelho, a desvalorizar 0,19% para 18,37 euros. Já a Sonae, a dona do Continente, está "no verde", a valorizar 0,48% para 95 cêntimos por ação.A Altri está a subir 0,68% (5,15 euros) e a Navigator regista ganhos de 0,4% (5,15 euros). A Semapa valoriza 1,02%, com os títulos a negociar nos 11,86%.A Pharol destaca-se no vermelho, a ceder 1,31% para 9 cêntimos por ação.No arranque da sessão, a Ramada, a Novabase, a Ibersol e a Corticeira Amorim compõem o grupo de cotadas inalteradas.(notícia atualizada)